Міносвіти хоче відновити підготовку викладачів російської мови

Міністерство освіти й науки України має намір відновити підготовку в педагогічних навчальних закладах викладачів російської мови, заявив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК під час відеомосту Київ-Москва, передає УНІАН.

«У нас є в планах відновити підготовку в педагогічних університетах викладачів і вчителів російської мови. Ховатися від цієї проблеми безглуздо - якщо є 1700 шкіл, якщо є кафедри славістики у величезній кількості університетів, то ми не можемо ховати голову в пісок і вдавати, що все що відбувається навколо нас не стосується», - сказав міністр освіти й науки України.

Заступник міністра освіти і науки Росії Ісаак КАЛІНА відзначив, що українські вузи можуть самостійно підготувати вчителів російської мови, але в разі потреби Міносвіти РФ готове відкрити філії російських вузів для цього.

Він заявив, що РФ готова прийняти в рахунок квоти для українців для підготовки саме вчителів російської мови.