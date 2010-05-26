Кримський парламент просить не пускати наркоманів і психів у президенти та мери

Верховна рада Криму пропонує Верховній Раді України схвалити законопроект, який зобов`язує кандидатів на посади президента, мерів, в депутати парламенту і місцевих рад подавати довідки про психічне здоров`я і відсутність алкогольної і наркотичної залежності.

За затвердження проекту закону проголосували 75 з 94 парламентаріїв, присутніх у залі засідань. Усього в кримській раді 100 депутатів.

Парламент Криму закликає вказати в законах про вибори президента, народних депутатів, депутатів Верховної ради автономії, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, що главою держави, депутатом, мером не може бути обрана людина, котра страждає на тяжкі психічні розлади або має алкогольну чи наркотичну залежність.

Депутати просять доповнити закони положенням, яке зобов`язує кандидатів представляти виборчій комісії медичні довідки про проходження психіатричних оглядів і сертифікати наркологічного огляду.