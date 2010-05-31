Україна ініціює створення причорноморської зернової біржі

Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації причорноморського зернового пулу з Росією і Казахстаном, заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК

«На сьогодні є певні наукові розрахунки того, наскільки ефективне чи неефективне /створювати пул/», - сказав міністр під час брифінгу в Сімферополі.

Водночас ПРИСЯЖНЮК відзначив, що за п`ять років, поки гальмували проект, Казахстан «розвернув свої зернові потоки на Китай», а російські зернові компанії побудували багато елеваторів на Чорному морі, на своїй території, - щоправда, мілководдя не дає можливості вантажити там великі судна.

«Є певні труднощі, однак ми планомірно йдемо до цієї мети. Плюс до цього ми виступили ініціаторами створення причорноморської зернової біржі», - сказав міністр.

За його словами, створення такої біржі дасть можливість не «займатися хеджуванням контрактів на біржі Чикаго».

«Нас підтримує Франція, нас підтримує Німеччина і всі причорноморські країни. Ми в цьому напрямі рухатимемося», - відзначив міністр.

Три країни - Росія, Україна і Казахстан - виробляють 29% світового обсягу зерна, додав ПРИСЯЖНЮК.