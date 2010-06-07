Росія квапить Україну з відповіддю на економічні пропозиції

Пропозиції Росії українській стороні, що стосуються сфери економіки, мають тимчасовий характер, і на них слід відреагувати максимум упродовж найближчих півтора року, заявив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, передає УНІАН.

«Пропозиції, що на сьогоднішній день росіяни формулюють українським колегам, звичайно, мають дуже обмежений час. Якщо не буде реакції впродовж півроку - року - півтора, Росія, на жаль, вирішуватиме проблеми самостійно», - сказав дипломат на міжнародному круглому столі «Україна і Росія: нова взаємодія», що відбувається в Ялті в рамках фестивалю «Велике російське слово».

За словами ЗУРАБОВА, в Росії останніми роками сформувалася досить організована система управління, є досить могутні фінансові можливості, тому країна «дуже зацікавлена зараз у швидкому стабільному розвитку з модернізаційного шляху». «Це єдиний вихід з ситуації, що склалася», - сказав посол.

ЗУРАБОВ вважає, що угода про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року в обмін на зниження для України ціни на російський газ дозволяє українській державі «перевести дух» і дає можливість зайнятися серйозними реформами. Разом з тим, сказав дипломат, для проведення реформ потрібна сильна влада.

«Сильна влада - та, що може зібрати податки. В Україні повною мірою це не здійснюється. Перш за все, йдеться про великі, часто структуротворні, галузі й підприємства», - сказав посол.

ЗУРАБОВ упевнений, що якщо Україна проявить «свою рівновіддаленість» і податки збиратимуться як слід, то це вплине на рівень корупції. «Це (податки та корупція) - дві прямі, тісно пов`язані між собою речі», - наголосив дипломат.