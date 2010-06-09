Чисельність Чорноморського флоту буде меншою за 24 тисячі осіб

Чисельність Чорноморського флоту Росії скоротиться і буде меншою від 24 тисяч осіб, при цьому міністерство оборони сподівається на оновлення техніки і озброєння для ЧФ, заявив голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор ОЗЕРОВ за підсумками виступу керівника міноборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА.

ОЗЕРОВ навів висловлювання міністра про нову військово-морську техніку і озброєння для Чорноморського флоту: «Ми, звичайно, в цьому зацікавлені, проте з колишнім українським керівництвом ми навіть інколи техніку не могли вивести на ремонт».

Крім того, як повідомив ОЗЕРОВ, міністр оборони РФ заявив, що Росія не планує розширювати свою військову присутність за кордоном шляхом створення там нових військових баз.

«Міністр сказав, що це дороге задоволення. У нас вже зараз є чотири військові бази за межами Росії, і подальше збільшення їх кількості, напевне, було б дуже обтяжливим», - сказав ОЗЕРОВ.