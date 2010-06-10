«Російський блок» збирається на ходу з 30-метровий триколором
11:10, 10 червня 2010Крым
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12 червня - День Росії
|© УНІАН
Планується, що об 11.00 почнеться рух від пам`ятника «Мужності, стійкості й вірності комсомольській» через площу і проспект Нахімова до Комсомольського парку.
«На чолі колони молодь має нести 30-метровий російський прапор у супроводі кінних козаків, проросійських громадських і партійних організацій і всіх бажаючих приєднатися до ходи», - говориться в повідомленні.
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