«Російський блок» збирається на ходу з 30-метровий триколором

Партія «Руський блок» повідомила Ленінську районну державну адміністрацію про намір провести 12 червня ходу центром Севастополя на честь Дня Росії, інформує прес-служба севастопольської міської організації політсили.

Планується, що об 11.00 почнеться рух від пам`ятника «Мужності, стійкості й вірності комсомольській» через площу і проспект Нахімова до Комсомольського парку.

«На чолі колони молодь має нести 30-метровий російський прапор у супроводі кінних козаків, проросійських громадських і партійних організацій і всіх бажаючих приєднатися до ходи», - говориться в повідомленні.