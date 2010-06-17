Кримський прем'єр пересів з «Лексуса» в тролейбус (фото)

Кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ ознайомився з технічними характеристиками тролейбуса «Богдан Т70115» і взяв участь в першому пробному рейсі центром Сімферополя.

ДЖАРТИ признався: соціальним транспортом давно не користується.

- Останній раз це було років п`ять назад. Я не приховую цього, - сказав глава кримського уряду журналістам.

В тролейбусі «Богдан» ДЖАРТИ проїхався вперше в житті.

«Богдан» створить в Криму підприємство, щоб збирати тролейбуси для регіону. Детальніше про це тут.