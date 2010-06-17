Кримський прем'єр пересів з «Лексуса» в тролейбус (фото)
14:54, 17 червня 2010Крым
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Хвилин на десять
Кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ ознайомився з технічними характеристиками тролейбуса «Богдан Т70115» і взяв участь в першому пробному рейсі центром Сімферополя.
ДЖАРТИ признався: соціальним транспортом давно не користується.
- Останній раз це було років п`ять назад. Я не приховую цього, - сказав глава кримського уряду журналістам.
В тролейбусі «Богдан» ДЖАРТИ проїхався вперше в житті.
«Богдан» створить в Криму підприємство, щоб збирати тролейбуси для регіону. Детальніше про це тут.
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