Глава МВС пояснив своє ставлення до депортації кримських татар

Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов завірив депутатів парламенту, що він не виправдовує депортацію кримських татар, що сталася в роки Великої Вітчизняної війни.

Парламент України почав засідання в п`ятницю з "години уряду", в ході якої перед депутатами звітував глава МВС. Опозиція звинувачує міністра в тому, що він публічно виправдав дії Сталіна, що здійснив депортацію кримських татар.

"Я не виправдовую депортацію, не потрібно перебріхувати факти. Я говорив про те, що заходи, які робилися сталінським режимом, вони не були такими вже крайніми і жорсткими, щоб говорити про особливу ображеність цілого народу", - сказав Могильов.

За словами міністра, у той час не лише татар, але і росіян, українців і представників інших національностей "відправляли на Крайню Північ і в табори". "Це все відбувалося в умовах сталінського режиму. Я його не виправдовую, я просто говорив про те, що це, на жаль, відбувалося", - підкреслив глава МВС, повідомляє повідомляє агенція "РИА Новости".

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