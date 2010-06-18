Глава МВС пояснив своє ставлення до депортації кримських татар
"Не треба перебріхувати факти"
Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов завірив депутатів парламенту, що він не виправдовує депортацію кримських татар, що сталася в роки Великої Вітчизняної війни.
Парламент України почав засідання в п`ятницю з "години уряду", в ході якої перед депутатами звітував глава МВС. Опозиція звинувачує міністра в тому, що він публічно виправдав дії Сталіна, що здійснив депортацію кримських татар.
"Я не виправдовую депортацію, не потрібно перебріхувати факти. Я говорив про те, що заходи, які робилися сталінським режимом, вони не були такими вже крайніми і жорсткими, щоб говорити про особливу ображеність цілого народу", - сказав Могильов.
За словами міністра, у той час не лише татар, але і росіян, українців і представників інших національностей "відправляли на Крайню Північ і в табори". "Це все відбувалося в умовах сталінського режиму. Я його не виправдовую, я просто говорив про те, що це, на жаль, відбувалося", - підкреслив глава МВС, повідомляє повідомляє агенція "РИА Новости".
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