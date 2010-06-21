Керівниця кредитного союзу отримала 9,5 років в'язниці

Начальник євпаторійського відділення кредитного союзу "Южный" засуджена до 9,5 років ув`язнення за привласнення майже мільйона гривень коштів вкладників, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Керівниця "впродовж декількох років, приймаючи внески від приватників, ділила їх на дві частини: меншу залишала в касі, велику - відправляла у власну кишеню".

Прокуратура довела в суді її провину в скоєнні злочину, передбаченого статтею "привласнення коштів шляхом зловживання службовим положенням".

"За подвійну бухгалтерію суд призначив підсудній покарання у виді 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна", - заявила прес-служба наглядового відомства.

Суд також задовольнив заявлений для відновлення прав обдурених вкладників позов на суму майже 1 млн. грн.