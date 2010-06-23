Загальна сума позовів проти України більша, ніж її бюджет - Азаров

Загальна сума позовів проти України по процесам, які тривають у міжнародних судах, більша, ніж держбюджет країни, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

"Зараз проти України проходять 15 судових процесів, а загальна сума позовів - більше, ніж весь державний бюджет", - сказав АЗАРОВ в середу на розширеному засіданні уряду за участі президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, зараз Кабінет міністрів України вимушений щодня перераховувати 2,7 млрд. грн. для виплати боргів.

"Робота попереднього уряду (ТИМОШЕНКО) - це вже матеріал не для економістів, а для слідчих", - заявив прем’єр.