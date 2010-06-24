Україна до 1 вересня створить єдиний портал кадрового потенціалу вишів

Єдиний електронний портал кадрового потенціалу всіх вищих навчальних закладів України буде створено до 1 вересня, повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК, передає УНІАН.

За його словами, це унеможливить ситуацію, коли викладачі працюють на постійній основі одразу в декількох ВНЗ. «Жоден доктор, кандидат, професор з трьома трудовими книжками не пройде», - сказав ТАБАЧНИК.

Водночас, зауважив міністр, будуть розроблені спеціальні коефіцієнти, які визначатимуть роботу докторів, кандидатів за сумісництво та на основній роботі. «Зрозуміло, що якщо гарний професор викладає в трьох університетах, він надає якісний спецкурс всім студентам. Але я ніколи не повірю, що професор у 75 років щотижнево три рази на тиждень мандрує з Києва до Харкова, або зі Львова до Івано-Франківська. Це профанація», - сказав ТАБАЧНИК.

Він закликав парламент якнайшвидше ухвалити закони про вищу освіту та внести зміни до закону про середню та дошкільну освіту, положення яких узгоджені з європейською Болонською системою освіти.

За словами ТАБАЧНИКА, законопроектом про зміни в системі дошкільної і шкільної освіти пропонується визначити, що дитина навчатиметься один рік в системі дошкільної освіти і 11 років - у системі середньої освіти.

У проекті закону про вищу освіту передбачено встановити єдиний національний освітній простір. Без цього важко буде говорити про визнання українських дипломів за кордоном, зауважив міністр освіти.