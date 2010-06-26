Човен з туристами перекинувся в Чорному морі, один загиблий

Одна людина загинула через перекидання веслового човна в Севастополі в п`ятницю, повідомила в суботу прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався внаслідок "необережної поведінки на воді".

Човен з п`ятьма відпочиваючими перекинувся в районі міського пляжу в акваторії Чорного моря. 4 туристів вдалося врятувати.