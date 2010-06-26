Човен з туристами перекинувся в Чорному морі, один загиблий
10:54, 26 червня 2010Крым
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Необережна поведінка на воді
Одна людина загинула через перекидання веслового човна в Севастополі в п`ятницю, повідомила в суботу прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався внаслідок "необережної поведінки на воді".
Човен з п`ятьма відпочиваючими перекинувся в районі міського пляжу в акваторії Чорного моря. 4 туристів вдалося врятувати.
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