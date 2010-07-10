Легковик влетів у КамАЗ - розбилася сім'я (фото)

Дві особи загинули, ще дві одержали травми у результаті зіткнення легкового автомобіля з "КамАЗом" у Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася у суботу близько 6.30 ранку на трасі Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

"Водій автомобіля "Фольксваген" відволікся від керування і допустив зіткнення з "КамАЗом", який рухався попереду у попутному напрямі", - повідомляє прес-служба.

Дві пасажирки легковика загинули на місці аварії.

Ще одну пасажирку, 7-річну дівчинку, і водія "Фольксвагену" доставлено до лікарні.

За попередніми даними, сім`я з Луганська їхала на відпочинок.