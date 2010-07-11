Негода залишила без світла 20 кримських сіл

Двадцять населених пунктів у п`яти районах Криму - Джанкойському, Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Роздольненському - залишилися 10 липня без електропостачання через пориви вітру і падіння дерев на електромережі.

18 пунктів було знеструмлено повністю, ще 2 - частково, уточнила прес-служба кримського управління МНС.

Станом на ранок неділі без світла залишаються 9 населених пунктів, ще 3 - частково. Бригади електриків продовжують роботу з відновлення електропостачання.

Через негоду сталася деформація газопроводів низького тиску без припинення газопостачання в чотирьох селах Красногвардійського району. Ще в одному селі внаслідок розгерметизації газопроводу без «блакитного» палива залишилися понад 20 будинків. Ремонтні роботи заплановані на неділю.

У селищі Первомайське дерева впали на газопровід, сталася розгерметизація, відключено від газу 350 абонентів. Проводяться відновні роботи. До ранку без «блакитного» палива залишалися 250 будинків.

Сильна злива викликала підтоплення десятків приватних будинків у чотирьох селах Роздольненського і Красногвардійського районів. Бійці МНС відкачують воду.

Тим часом, в Криму знову оголошено штормове попередження - 11 липня місцями очікуються зливи, гроза, град і пориви вітру до 20 метрів за секунду. На річках регіону можливий підйом рівня води до одного метра.