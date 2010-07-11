Авіавиставка за участю Януковича не відбудеться

Показ авіатехніки, який було заплановано на 11 липня в Сімферополі за участю президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, не відбудеться.

Перспективи співпраці в авіатранспортній галузі обговорювалися під час неформальної зустрічі глав країн-учасниць СНД, повідомила УНІАН співробітниця Ради міністрів Криму.

"Питання обговорили під час зустрічі", - сказала вона.

Скасовано акредитацію журналістів на заходи у зв`язку з їх перенесенням, додає прес-служба адміністрації ЯНУКОВИЧА.

Адміністрація приносить вибачення представникам ЗМІ "за незручності й дякує за співпрацю", йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Неформальна зустріч лідерів держав Співдружності пройшла 10 липня в Лівадійському палаці в Ялті. В ній брали участь президенти шести з одинадцяти країн СНД: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Росії та України.

Азербайджанські ЗМІ повідомили, що в суботу в державній резиденції "Шатер" на Південному березі Криму було влаштовано неофіційну спільну вечерю глав держав-членів СНД.