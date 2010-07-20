Уряд Криму виділить 730 тисяч гривень постраждалим від негоди

Рада міністрів Криму ухвалила рішення про виділення 730 тис. грн. постраждалим внаслідок злив і шквалистого вітру в двох районах автономної республіки - Красноперекопському й Первомайському.

Постанову затверджено у вівторок на засіданні Радміну.

Зливи наприкінці червня викликали підвищення рівня грунтових вод у Красноперекопську. В результаті виявилися підтопленими 60 будинків і 45 садиб. Вода в будинках піднялася на 10-30 сантиметрів. Загальна площа постраждалої території становила 9 гектарів.

Через зливи й сильний вітер 10 липня сталося підтоплення присадибних ділянок, руйнування дахів приватних будинків і споруд сільськогосподарського призначення, відключення від електро- й газопостачання низки населених пунктів у п`яти районах Криму, зокрема в Первомайському.

700 тис. грн. із кримського бюджету буде направлено жителям підтоплених будинків у Красноперекопську.

По 15 тис. грн. отримають дві багатодітні сім`ї в Первомайському районі, які через негоду втратили матерів.

Крім того, Радмін вирішив виділити владі Первомайського району 88 тис. грн. із резервного фонду бюджету автономії на аварійно-відновлювальні роботи - ремонт крівель 9 соціальних об`єктів, що постраждали від сильного вітру: шкіл, будинків культури, лікарні і військкомату.