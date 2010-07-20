Антипіратська операція розпочалась у Чорному морі

Антипіратська операція в рамках активної фази українсько-американських навчань «Сі Бриз - 2010» розпочалася у вівторок в Чорному морі, повідомив прес-центрі командування Військово-морських сил України.

В операції беруть участь 17 кораблів і катерів, у тому числі американський фрегат «Тейлор» і турецький фрегат «Явуз», 5 катерів державної прикордонної служби України, кораблі, катери, літаки і вертольоти ВМС.

Встановлено контроль за судноплавством у районі, де діють пірати, з метою не допустити туди постачання зброї, боєприпасів та прибуття підкріплення.

Також кораблі і катери багатонаціональних сил безпосередньо блокують узбережжя, на якому розташовано піратську базу.

Спільно з літаком Ан-26 сакської морської авіаційної бригади ВМС України кораблі і катери ведуть пошук та перехоплення суден-порушників, готуються до висадки морського десанту для знищення піратської бази на березі.

Роль судна-порушника виконує корабель управління «Славутич» ВМС України.

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» і середній десантний корабель «Кіровоград» прийняли на борт підрозділи морської піхоти, які здійснили марш з польового табору на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області до порту Південний під Одесою. Там їх катерами «Сміла» і «Нова Каховка» доставили на борт десантних кораблів.

Наступної ночі морський тральщик «Черкаси» та рейдовий тральщик «Генічеськ» проведуть десантні кораблі до місця проведення висадки морського десанту.

Згідно з планом навчань, зранку 21 липня розпочнеться бойова операція зі знищення піратської бази на узбережжі.