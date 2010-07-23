Литвин заради Кирила повернеться на один день до Києва з Криму
09:48, 23 липня 2010Крым
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Спікер перебуває у відпустці
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наступного тижня планує зустрітися з патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ, повідомила УНІАН прес-секретар керівника парламенту Ольга ЧОРНА.
З цією метою спікер на один день повернеться до Києва з Криму, де він перебуває у відпустці.
Зустріч намічена на 27 липня.
Предстоятель Російської православної церкви 20-28 липня знаходиться з візитом в Україні.
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