Путін прокотився на триколісному мотоциклі в Криму (фото)

17:44, 24 липня 2010
Крым
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Весь у чорному

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН приїхав на трайку (триколісному мотоциклі) поспілкуватися з учасниками міжнародного байк-шоу під Севастополем.

Зустріч байкерів проходить біля озера Гасфорт на колишньому Балаклавському рудному кар`єрі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Під оплески кількох сотень байкерів ПУТІН приїхав на чолі колони мотоциклістів, що зустріли його ще у Севастополі. Він керував "Харлі Девідсон" модифікації "Леман" з автоматичною коробкою передач.

Прем`єр був у чорних сорочці та джинсах, бейсболці і темних окулярах. На ньому були чорні байкерські рукавички. Мотоцикл прикрашено російським і українським прапорами.

"Байк - найдемократичніший вид транспорту, - заявив ПУТІН. - Байк - найсміливіший, відчайдушніший, він дає володарю солодке відчуття свободи, і тому без жодного перебільшення можна точно сказати, що байк - це символ свободи".

"Є навіть такі наворочені машини, такі наворочені залізяки, як наприклад, на якій я сьогодні прибув", - поділився він враженнями.

"Ви приїхали сюди тому, що ви вільні люди, можете приїхати куди захочете, і те, що тут зібралася величезна кількість людей з різних країн Європи, дуже символічно. Це свідчить про те, що ми вже в єдиному просторі і можемо жити, як говорив Маяковський, "єдиним гуртожитком людей", - сказав ПУТІН.

Він виступав на сцені, побудованій на руїнах кар`єру, оформленій у вигляді підводного човна.

Байк-шоу, організоване Всеросійською молодіжною організацією байкерів "Нічні вовки", цього року присвячене Чорноморському флоту РФ і 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, відзначає NEWSru.

ПУТІН залишив шоу також на чолі байкерської колони, яка відправилася здійснювати показовий мотопробіг по автомобільному кільцю Севастополя.

Фото POOL

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