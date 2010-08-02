Рада Криму збирається на сесію для призначення своїх виборів

09:33, 02 серпня 2010
Крым
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Розпорядження підписав спікер...

Верховна рада Криму 4 серпня збереться на позачергову сесію для призначення чергових виборів до кримського парламенту. 

Розпорядження про скликання засідання підписав голова ВР Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Верховна Рада України в липні призначила вибори в місцеві органи влади на 31 жовтня.

Вони відбудуться без участі блоків партій по змішаній системі. 

У кримському парламенті - 100 депутатів.

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