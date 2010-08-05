Пасажиропотік у кримського напрямку зменшиться після 10 серпня

Південно-Західна залізниця прогнозує відносне зниження пасажирського попиту на поїзди кримського напрямку після 10 серпня, повідомив на прес-конференції заступник начальника ПЗЗ Олександр ТОЛКАЧОВ.

«Сьогодні ми спостерігаємо стійкий пасажиропотік, і після 10 серпня ми спостерігаємо падіння, де наявність вільних місць без причіплювання додаткових вагонів у нас щодня становить більше 2,5 тис. На ці найближчі дні у нас є у вільному продажі 1000-1200 місць», - сказав він.

Зокрема, за даними ТОЛКАЧОВА, на 11 серпня сьогодні у продажу більше 2200 квитків, на 12 серпня - 4600, на 13 серпня - 2500.

Він підтвердив, що на деякі дати в червні-липні квитки були розкуплені повністю і поїзди були заповнені на 100% у кримському напрямку.

«Решта всіх днів - 95-96%. Причина в тому, що деякі поїзди мають підвищений попит - фірмові поїзди», - сказав ТОЛКАЧОВ.

ПЗЗ щодня з Києва відправляє в кримському напрямку 12-13 тис. пасажирів.