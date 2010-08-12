Жінка, якій мали ампутувати ноги, викинулася з 4-го поверху лікарні

63-річна жінка, якій мали ампутувати ноги, викинулася в Севастополі з вікна 4 поверху лікарні - від одержаних травм вона померла, повідомила прес-служба севастопольської міліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що жінка поступила в кардіологію кілька днів тому. Стан її здоров`я був незадовільним, їй мали ампутувати ноги. Жінка розповідала своїм сусідкам по палаті, що так жити не зможе.

Міліція проводить перевірку за фактом самогубства.