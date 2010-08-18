Автівка врізалася в стовп - загинула жінка

Одна людина загинула, ще одна отримала травми в результаті наїзду легкового автомобіля на електроопору в Сімферополі у вівторок, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

ВАЗ під управлінням 23-річного мешканця Бахчисарайського району, рухаючись по дорозі Красноперекопськ-Сімферополь з боку адміністративного центру Криму у напрямі селища ГРЕС, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.

Загинула 48-річна пасажирка - мешканка Херсонської області.

Водія доставлено до лікарні.