Автівка врізалася в стовп - загинула жінка

10:19, 18 серпня 2010
Крым
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ДТП у Сімферополі

Одна людина загинула, ще одна отримала травми в результаті наїзду легкового автомобіля на електроопору в Сімферополі у вівторок, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. 

ВАЗ під управлінням 23-річного мешканця Бахчисарайського району, рухаючись по дорозі Красноперекопськ-Сімферополь з боку адміністративного центру Криму у напрямі селища ГРЕС, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп. 

Загинула 48-річна пасажирка - мешканка Херсонської області. 

Водія доставлено до лікарні.

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