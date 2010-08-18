У Криму битимуться багатирі

Турнір "Багатир Криму - 2010" відбудеться в неділю, 22 серпня, на набережній Керчі.

Атлети повинні будуть виступити в декількох конкурсах, серед яких "Прогулянка фермера" (спортсмени несуть дві валізи по 120 кг), проходка з коромислом в 300 кг, "Уточка" (стронгмени ходять з гирею в 180 кг між ніг), естафета перекидання кулі в 120 і 140 кг.

Не обійдеться багатирське багатоборство і без тяги автомобіля. На цей раз, за словами організаторів, для атлетів підготують пожежну машину зі сходами або вантажівку без причепа. Обидва автомобілі важать не менше 7-8 тонн, повідомляє портал "Керч - це моє місто".