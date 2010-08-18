Податкова арештувала рахунки "Чорноморки" - БЮТ

Державна податкова адміністрація в Криму в середу заарештувала рахунки Чорноморської телерадіокомпанії, заявив лідер кримської організації партії «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО.

Телерадіокомпанія має намір оспорити дії податкової в суді.

«Зрозуміло, ми в судовому порядку відстоюватимемо своє право, тим більше що таких повноважень в податкової служби просто не існує», - заявив депутат Верховної ради України з фракції БЮТ.

За його словами, в Чорноморської ТРК через арешт рахунків виникли проблеми в роботі.

«Робота не паралізована, але є серйозні проблеми. Адже що таке рахунок? Це можливість виплатити людям заробітну плату, сплатити комунальні послуги, трансляцію. Позов, який готується на адресу податкової, стосуватиметься не лише розморожування рахунку, але претензій в частині нанесення збитку», - сказав СЕНЧЕНКО, якого цитує прес-служба парторганізації.

Раніше в серпні СЕНЧЕНКО заявив про арешт податковою міліцією майна ЧТРК, після - про перевірку діяльності телерадіокомпанії працівниками Контрольно-ревізійного управління.

Президентом ЧТРК є депутат кримського парламенту з фракції БЮТ Тетяна КРАСИКОВА.