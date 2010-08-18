УНП вимагає оголосити Зюганова персоною нон-грата в Україні

Міністерство закордонних справ України повинно оголосити лідера Комуністичної партії Російської Федерації Геннадія ЗЮГАНОВА персоною нон-грата в державі через заклики до об’єднання Росії, України та Білорусі, вважає лідер кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

Українська народна партія також заявила, що "лідер КПРФ, всупереч діючому законодавству про місцеві вибори, закликає голосувати за Комуністичну партію України".

ФОМУШКІН закликає розглянути питання щодо заборони участі КПУ у виборах восени, повідомляє прес-служба парторганізації.