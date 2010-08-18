Янукович не виключає подорожчання хліба

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що в Україні не буде дефіциту хліба, але не виключає його незначного подорожчання в інтересах сільгоспвиробників, передає УНІАН.

«Відносна стабільність, цінова, на хлібному ринку буде. Можливо буде невеличке подорожчання. Але ми будемо роботи все для того, щоб цього не відбулося, тому, що у нас є державний резерв, за рахунок якого ми будемо робити інтервенції на внутрішній споживчий ринок», - заявив він

За словами президента, не зважаючи на складні погодні умови, цього року в Україні очікується врожай зернових на рівні близько 40 млн. тонн, зокрема з них близько 17 млн. тонн - продовольчої пшениці.

ЯНУКОВИЧ зазначив, що середня річна потреба України у продовольчій пшениці становить близько 6 млн. тонн.

«Ми поставили завдання закупити в державний резерв близько 1 млн. тонн продовольчої пшениці. На сьогодні вже закуплено близько 800 тис. І 1,5 млн. тонн буде закуплено в регіональні фонди», - повідомив глава держави.

Тому, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «казати про те, що Україна буде без хліба ніяких підстав немає».

«Хліб у нас буде», - впевнений президент.

Говорячи про цінову політику у цій сфері ЯНУКОВИЧ зауважив, що цього року керівництво держави намагається діяти так, щоб товаровиробник, хлібороб упевнено міг заробити і забезпечити собі фінансові кошти на наступний рік.

«Я можу сказати впевнено, що такої мети ми вже досягли», - підкреслив він.

Глава держави зазначив, що з урахуванням внутрішньої і світової ситуації на ринку зернових на сьогодні актуальними завданнями для влади є забезпечити державу хлібом, а також вигідно заробити на зовнішніх ринках.

«Коли будуть його (зерно) продавати власники, а власниками є сільськогосподарські підприємства - їм видніше. Ми нікому заважати не будемо», - сказав президент.