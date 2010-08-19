Лисиця покусала бабусю з внучкою

Дві людини - літня жінка та її внучка - травмовані через напад лисиці в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався в Совєтському районі 17 серпня.

"Лисиця зайшла у двір, люди почали виганяти тварину", - розповіла співробітниця МНС.

"Руда" покусала 70-річну жінку за ногу, 18-річну дівчину - за руку і втекла. Її вдалося зловити наступного дня.

Чи була тварина скаженою - поки що невідомо. Проводяться експертизи.

Постраждалим належить пройти спеціальне лікування. Їх стан задовільний.