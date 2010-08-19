Лисиця покусала бабусю з внучкою
11:53, 19 серпня 2010Крым
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А не треба виганяти тварину
Дві людини - літня жінка та її внучка - травмовані через напад лисиці в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався в Совєтському районі 17 серпня.
"Лисиця зайшла у двір, люди почали виганяти тварину", - розповіла співробітниця МНС.
"Руда" покусала 70-річну жінку за ногу, 18-річну дівчину - за руку і втекла. Її вдалося зловити наступного дня.
Чи була тварина скаженою - поки що невідомо. Проводяться експертизи.
Постраждалим належить пройти спеціальне лікування. Їх стан задовільний.
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