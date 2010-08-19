Росія та Україна конструктивно вирішують проблемні питання ЧФ

Українське міністерство закордонних справ відзначає конструктивну налаштованість України і Росії вирішувати проблемні питання перебування російського Чорноморського флоту в Криму, заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

«Є дуже конструктивний настрій з обох боків. Якщо рік тому наші та російські колеги фактично змагалися в тому, щоб зайняти найбільш непоступливу позицію, то зараз є загальне розуміння, що якщо флот є, то всім має бути зручно, ніхто не хоче зайвих скандалів і проблем», - сказав ВОЛОШИН на брифінгу.

За його словами, після підписання угоди про перебування ЧФ РФ на території України залишилася низка проблемних питань, які не були в правовому вимірі узгоджені.

«Зараз ми намагаємося їх узгодити», - сказав директор департаменту інформполітики МЗС.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні підписали угоду з питань перебування ЧФ на території України, якою передбачено продовження базування російської військової бази в Севастополі на 25 років до 2042-го.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність договору і звинуватили ЯНУКОВИЧА у зраді національних інтересів.