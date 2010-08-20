У Ялті пройде ретро-фестиваль

Відкриють дошку Михайлу Пуговкіну

Другий кримський ретро-кінофестиваль «Віват, комедія!» відкриється 23 серпня в Ялті, повідомила прес-служба мерії. «Перед початком відбудеться відкриття пам`ятної дошки знаменитому артистові, "королеві комедії", почесному громадянинові Ялти Михайлу Пуговкіну», - йдеться в прес-релізі. Дошка з`явиться в провулку Чорноморський. Організаторами фестивалю є уряд автономної республіки, Союз кінематографістів Криму і кримський центр Михайла Пуговкіна.

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