У Ялті пройде ретро-фестиваль

10:18, 20 серпня 2010
Крым
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Відкриють дошку Михайлу Пуговкіну

Другий кримський ретро-кінофестиваль «Віват, комедія!» відкриється 23 серпня в Ялті, повідомила прес-служба мерії. 

«Перед початком відбудеться відкриття пам`ятної дошки знаменитому артистові, "королеві комедії", почесному громадянинові Ялти Михайлу Пуговкіну», - йдеться в прес-релізі.  

Дошка з`явиться в провулку Чорноморський. 

Організаторами фестивалю є уряд автономної республіки, Союз кінематографістів Криму і кримський центр Михайла Пуговкіна.

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