ДАІ розпочала рейд "Увага! Діти на дорозі"

11:12, 20 серпня 2010
Крым
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Рейд напередодні навчального року

Державтоінспекція напередодні навчального року проводить профілактичний рейд «Увага! Діти на дорозі!» для запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму. Операція розпочалася в п`ятницю, 20 серпня, і продовжиться до 20 вересня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. 

Будуть відновлені розмітка, знаки, світлофори в районі шкіл. 

Співробітники Державтоінспекції мають намір чергувати в місцях масового переходу дітьми проїжджої частини. 

«Діти після літніх канікул втрачають пильність, їх увага розсіяна. До того ж школи поповнюються першокласниками, яким ще належить освоїти маршрут», - мовиться в прес-релізі. 

За 7 місяців в кримській автономії в 123 аваріях на дорогах за участю неповнолітніх загинули 4 і травмовано 137 дітей (з вини дітей здійснено 53 аварії). 

ДАІ просить батьків нагадати дітям правила переходу дороги. 

«З першокласниками і учнями молодших класів пройдіть до школи і назад, покажіть їм найбільш безпечну дорогу», - закликає Державтоінспекція.

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