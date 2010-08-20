ДАІ розпочала рейд "Увага! Діти на дорозі"

Державтоінспекція напередодні навчального року проводить профілактичний рейд «Увага! Діти на дорозі!» для запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму. Операція розпочалася в п`ятницю, 20 серпня, і продовжиться до 20 вересня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Будуть відновлені розмітка, знаки, світлофори в районі шкіл.

Співробітники Державтоінспекції мають намір чергувати в місцях масового переходу дітьми проїжджої частини.

«Діти після літніх канікул втрачають пильність, їх увага розсіяна. До того ж школи поповнюються першокласниками, яким ще належить освоїти маршрут», - мовиться в прес-релізі.

За 7 місяців в кримській автономії в 123 аваріях на дорогах за участю неповнолітніх загинули 4 і травмовано 137 дітей (з вини дітей здійснено 53 аварії).

ДАІ просить батьків нагадати дітям правила переходу дороги.

«З першокласниками і учнями молодших класів пройдіть до школи і назад, покажіть їм найбільш безпечну дорогу», - закликає Державтоінспекція.