Кораблі Blackseafor зайшли в порт Севастополя

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor зайшли 20 серпня в рамках 15-ї серпневої активації до порту Севастополь, повідомила прес-служба міністерства оборони України.

Згідно з планом перебування, цього ж дня командири морського тральщика “Прибой” ВМС Болгарії, великого десантного корабля “Ямал” Чорноморського флоту Російської Федерації, есмінця “Марашешті” ВМС Румунії, фрегату “Саліхрейс” ВМС Туреччини та морського тральщика “Черкаси” ВМС ЗС України здійснять протокольні візити до командувача Військово-морських сил України Віктора МАКСИМОВА та голови севастопольської державної адміністрації Валерія САРАТОВА.

21-22 серпня для екіпажів кораблів з’єднання відбудуться екскурсії історичними місцями міста.

Як передбачається, з 16.00 до 18.00 21 серпня та з 14.00 до 17.30 22 серпня кораблі “Blackseafor”, які пришвартовані біля причалу бухти Курина, що на Північній стороні Севастополя, будуть відкриті для відвідання мешканцями міста та туристами.

22 серпня на причалі бухти Курина відбудуться спортивні змагання з армрестлингу та перетягування канату, а у селищі Любимівка неподалік від Севастополя - футбольні матчі між командами кораблів з’єднання.

23 серпня кораблі чорноморської групи вийдуть з порту Севастополь і візьмуть курс на болгарський порт Варна.