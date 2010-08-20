Луганчанка продала за кордон близько 200 дівчат

Севастопольські правоохоронці затримали жительку Луганської області, яка продала в сексуальне рабство близько 200 дівчат, повідомила прес-служба управління МВС України в Севастополі.

Співробітники відділу боротьби з торгівлею людьми севастопольського управління одержали інформація про те, що луганчанка через Інтернет проводить набір дівчат для роботи танцівницями в барі за кордоном (Ліван, Сирія, Кіпр, Швейцарія). Таку роботу вона пропонувала в основному дівчатам з малозабезпечених сімей. У сервіс входили послуги з оплати оформлення закордонних паспортів і витрати на дорогу. Витрачені на них гроші дівчини повинні були відпрацювати.

Правоохоронці затримали жінку в її рідному місті.

Під час досудового слідства з`ясувалося, що за кожну із завербованих дівчат вона одержувала від 300 до 600 доларів.

У списку потерпілих не лише севастопольські дівчата, але й жительки Криму, Одеси і Луганської області.