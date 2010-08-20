Азарова прийняли в почесні артеківці

Кабінет міністрів України готує програму розвитку міжнародного дитячого центру «Артек», розраховану на 5 років.

«Ми вже зараз думаємо про те, щоб скласти серйозну 5-річну програму і перетворити "Артек" на сучасний міжнародний табір відпочинку», - сказав прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в Гурзуфі в дитячому центрі, де 20 серпня відкрився міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики «Дитяча Нова хвиля».

Телеграму-привітання учасникам і організаторам конкурсу надіслав президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Дитяча Нова хвиля» буде проходити в «Артеку» протягом 3-х днів. Гала-концерт і нагородження переможців відбудуться 22 серпня.

За даними організаторів, на адресу оргкомітету конкурсу надійшло понад 5 тисяч заявок від юних музикантів з 16 країн світу.

АЗАРОВ був прийнятий у почесні «артеківці».

Прем`єр розповів, що в дитинстві він добре вчився і мріяв потрапити в «Артек», але так і не побував там.

«Артек» цього літа відзначає 85-річчя. Основні урочистості відбулися 19 серпня.