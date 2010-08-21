Ялтинський зоопарк придбав двох зебр і 40 ланей

Ялтинський зоопарк «Казка» на фермі неподалік від Праги в Чехії купив двох зебр Чапмана і 40 ланей європейських.

«У планах зоопарку було утримання пари зебр, і ось, нарешті, самець і самка приїхали», - повідомив УНІАН директор «Казки» Олег ЗУБКОВ.

Тварин доставили до звіринцю 20 серпня. Переїзд вони перенесли добре.

Разом із зебрами до Криму прибули лані. Зоопарк вирішив замінити ними косуль. Косулі погано розмножувалися, а відвідувачі «Казки» люблять дитинчат оленів.

Лані житимуть і даватимуть потомство в ялтинському зоопарку і в його білогірському філіалі. Косулі переїхали до Білогірського району.

ЗУБКОВ створив «Казку» у 1995 році. Це перший приватний зоопарк у СНД. На даний час там утримується понад тисяча тварин і птахів. Багато вихованців - рідкісних видів.

ЗУБКОВ зараз будує сафарі-парк в Білогірському районі.