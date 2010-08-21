Змагання на найбільшій в СНД трасі для гонок пройдуть в Криму у 2011

Перші змагання на найбільшій в країнах СНД трасі для гонок мотоциклів і автомобілів, будівництво якої веде в західному Криму компанія «Степрейсинг Тім», планується провести в 2011 році, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

«Ми хочемо вже наступного року провести тут змагання, а до 2012 року - створити умови для того, щоб провести чемпіонат світу», - сказав керівник уряду Криму Василь ДЖАРТИ під час робочої поїздки на місце будівництва траси.

Будівництво мототреку, на якому можна буде проводити чемпіонати MotoGP (кільцеві мотогонки вищого класу), ведеться на території Сакського району. Гоночна траса буде придатна також для проведення автогонок класу «Формула 3» і тестових заїздів «Формули 1».

Засновник «Степрейсинг Тім», мотогонщик Анатолій КУЧМІН повідомив, що в будівництво треку вже вкладено 80 млн. доларів. Загальна вартість проекту - не менше 200 млн. доларів.

«Тут буде один з кращих у світі гоночних комплексів такого типу. На території СНД подібних трас немає», - сказав КУЧМІН.

Комплекс, розроблений німецькою фірмою Tilke, включає гоночну трасу завдовжки 4,6 км, з найдовшою серед спеціалізованих мототрас Європи швидкісною ділянкою протяжністю 900 м - це дозволить мотоциклам розвивати швидкість більш як 300 кілометрів на годину.

На території комплексу будуть побудовані трибуни на 140 тисяч глядачів, траса для картингу, бізнес-центр, готель, ресторан, вертолітний майданчик.

ДЖАРТИ відзначив, що будівництво автомототреку дозволить розвивати не тільки західний регіон, але й Крим в цілому.

«Будівництво траси - це створення робочих місць, інфраструктури. Проект грандіозний, він прославить Крим і Україну», - сказав керівник уряду.