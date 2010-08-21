Дворічна дівчинка впала з п`ятого поверху в Криму

Дворічна дівчинка зірвалася з балкона п`ятого поверху будинку в західному Криму, її у тяжкому стані було доставлено до реанімації, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався 20 серпня в сакському селищі Новофедорівка.

«На балконі п`ятого поверху перебували чоловік з дочкою, 2008 року народження. Він відволікся на і не побачив, як дитина не утримала рівновагу і, зірвавшись з балкона, впала на газон», - зазначається у прес-релізі.

Маля одержало забій головного мозку і перелом основи черепа.

На місце події виїжджали співробітники міліції.