Дворічна дівчинка впала з п`ятого поверху в Криму
10:02, 21 серпня 2010Крым
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Маля в реанімації
Дворічна дівчинка зірвалася з балкона п`ятого поверху будинку в західному Криму, її у тяжкому стані було доставлено до реанімації, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 20 серпня в сакському селищі Новофедорівка.
«На балконі п`ятого поверху перебували чоловік з дочкою, 2008 року народження. Він відволікся на і не побачив, як дитина не утримала рівновагу і, зірвавшись з балкона, впала на газон», - зазначається у прес-релізі.
Маля одержало забій головного мозку і перелом основи черепа.
На місце події виїжджали співробітники міліції.
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