У зіткненні трактора і автівки загинула людина

Одна людина загинула, ще одна отримала травми в результаті зіткнення легкового автомобіля і трактора в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Автомобіль Wartburg і трактор МТЗ-82 зіткнулися 20 серпня на дорозі Красноперекопськ-Сімферополь.

На місці аварії загинув водій легковика з Миколаєва. Пасажирка автомобіля, мешканка Миколаєва, з травмами доставлена до лікарні.

Крім того, 20 серпня в Сімферопольському районі, на дорозі Сімферополь - Миколаєвка, сталося лобове зіткнення автівок Chevrolet і Toyota з подальшим загоранням. До лікарні потрапили три людини, серед них - 7-річна дівчинка з Росії.