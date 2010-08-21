Посадовці умисно знищили споруди держави в Криму

Збиток - 1,1 млн. грн.

Працівники міліції викрили в Криму службових осіб відкритого акціонерного товариства, які під час проведення реконструкції приміщень станції комунального господарства умисно знищили споруди на її території та самовільно розпочали будівництво торговельних павільйонів, повідомила прес-служба МВС. Державі завдано 1,1 млн. грн. збитків. Слідче управління кримської міліції порушило справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу.

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