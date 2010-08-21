Підводний човен для ЧФ заклали у Санкт-Петербурзі

Закладення головного підводного човна для Чорноморського флоту Росії відбулося на ВАТ «Адміралтейські верфі» 20 серпня в Санкт-Петербурзі.

«Новороссийск» стане першим підводним човном 636 проекту, що будується для ВМФ Росії. Передбачається, що його буде побудовано до 2013 року, повідомила прес-служба компанії «Адміралтейські верфі».

Підводний човен відрізняється збільшеною швидкістю підводного ходу - до 20 вузлів, дальністю плавання в режимі роботи дизелів під водою і низьким рівнем шуму.

Бойова ефективність корабля проекту 636 істотно підвищена за рахунок установлення на борту ударного ракетного комплексу «Клаб-С».

Будівництво човна вестиметься модульно-агрегатним методом із застосуванням інформаційних технологій, а також з використанням передових технологій зі складання і зварювання корпусних конструкцій, монтажу систем і устаткування.