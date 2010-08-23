Мечеть імені першого президента Чечні відкрилася в Криму

Мечеть, названа на честь першого президента Чечні Ахмата-Хаджі Кадирова, відкрилася в Криму.

Вона розташована в селі Воїнка Красноперекопського району і може вмістити більше 200 осіб, повідомляє у понеділок офіційний портал президента і уряду Чеченської республіки.

Мечеть побудована на кошти регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова.

«Це подарунок Рамзана Ахматовича (нинішнього президента Чечні - сина Кадирова) кримськотатарському народу, з яким чеченці під час довгих років депортації пережили тяжкі випробування і злигодні. Наші народи повернулися на свої рідні місця і відроджуються, зокрема відроджують і свою релігію - іслам», - сказав муфтій Чеченської Республіки Султан МІРЗАЄВ, який прибув на відкриття мечеті.