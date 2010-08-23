Міліція ліквідувала нарколабораторію в Севастополі

Підпільну лабораторію з виготовлення й розповсюдження важких синтетичних наркотиків на основі амфетаміну ліквідовано в Севастополі в результаті спецоперації працівників управління боротьби з організованою злочинністю, повідомила прес-служба севастопольського УБОЗ.

Оперативники документували діяльність наркодилерів декілька місяців в умовах конспірації.

Троє жителів Севастополя - двоє чоловіків і жінка - жили на дачі, розташованій у садовому товаристві на території Гагарінського району, привозили туди сировину для виготовлення наркотиків, доводили її до кондиції, фасували дозами.

Під час обшуку у наркоторговців вилучено партію синтетичної наркотичної речовини. Її вистачило б на півтори тисячі доз.

Виручені від продажу наркотиків гроші наркоділки вкладали в будівництво гостьових будиночків, аби здавати їх в оренду відпочивальникам.

Членів злочинної групи затримано. Найближчим часом їм буде вибрано запобіжний захід.

Порушено кримінальну справу за статтею "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".