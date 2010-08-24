Кораблі Blakseafor залишили Севастополь

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor у понеділок залишили порт Севастополя і взяли курс на болгарський порт Варна, повідомив прес-центр командування ВМС України.

Згідно з планом активації, на переході морем багатонаціональне з’єднання, до складу якого входить і морський тральщик «Черкаси» Військово-морських сил України, відпрацює низку завдань, зокрема проведе навчання з протимінної оборони, боротьби з надводними цілями, протиповітряної оборони.

Після цього частина кораблів візьме участь у спільних з пошуково-рятувальними силами ВМС Болгарії навчаннях. Крім того, кораблі ВМС країн Чорного моря проведуть тренування з організації гуманітарної операції та операції зі збереження навколишнього середовища.

Нинішня активація Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR завершиться 30 серпня, після чого морський тральщик «Черкаси» повернеться до місця постійної дислокації.

Участь морського тральщика «Черкаси» у серпневій активації Blackseafor відбувається відповідно до переліку заходів міжнародного співробітництва міністерства оборони та збройних сил України на липень-серпень.