Азаров не бачить підстав для подорожчання продуктів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для зростання цін на продукти харчування.

"Незважаючи на несприятливі погодні умови, а також кон’юнктуру цін, підстав для значного зростання цін в Україні немає", - сказав АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, уряд має достатньо ресурсів, щоб зупинити ажіотаж.