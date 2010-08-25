Азаров не бачить підстав для подорожчання продуктів
11:42, 25 серпня 2010Крым
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Каже, є кон’юнктура цін
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для зростання цін на продукти харчування.
"Незважаючи на несприятливі погодні умови, а також кон’юнктуру цін, підстав для значного зростання цін в Україні немає", - сказав АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.
За його словами, уряд має достатньо ресурсів, щоб зупинити ажіотаж.
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