Невідомі намагалися підпалити мечеть у Сімферополі

Невідомі підпалили ворота мечеті Сеїт Сеттар у Сімферополі й розмалювали їх образливими для кримських татар написами, повідомив УНІАН представник Духовного управління мусульман Криму.

«Увечері 23 серпня невідомі особи кинули якусь горючу суміш на ворота і, мабуть, до цього написали на них образливі для кримських татар і мусульман вислови», - сказав він.

Сторож мечеті запобіг розповсюдженню вогню.

Мусульмани звернулися до міліції.

Крім того, 23 серпня в Сімферополі на меморіалі жертвам депортації було виявлено напис «Крим український, а не татарський. Слава Україні!».