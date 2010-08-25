Більше платити за газ готовий тільки кожен шостий українець

Більше платити за газ заради незалежності України готовий тільки кожен шостий українець, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Більше половини українців (52,3%) під терміном «незалежність» розуміють економічну незалежність від сусідніх держав. При цьому, розуміє під цим терміном політичну незалежність від інших країн майже половина опитаних (48,7%), а 41,2% - територіальний суверенітет.

Більше третини опитаних вважають, що незалежність – це авторитетність держави на міжнародній арені (36,9%) і власна національна культура (33,2%).

Більше чверті громадян України (27,9%) розуміє під словом «незалежність» власну державну мову – українську, а кожен п`ятий опитаний (19,6%) – незалежну українську церкву.

Відповідь «інше» на запитання дали 5,1% респондентів, 7,2% важко відповісти.

Більшість українців (77,3%) готові заради незалежності України купувати продукти харчування вітчизняного виробника.

Більше половини опитаних заявили, що готові зберігати заощадження і здійснювати грошові операції в державній валюті (61,3%), не продавати землю і нерухомість іноземцям (57,2%), пропагувати українську культуру іноземцям (51,3%).

Половина українців (50,7%) готові купувати промислові і побутові товари вітчизняного виробника, менше половини – відпочивати на вітчизняних курортах (46,1%) і захищати Україну зі зброєю в руках, у разі збройного конфлікту, що загрожує її незалежності (43,8%).

Понад третина опитаних (39,9%) готові розмовляти державною мовою, а більше чверті (28,4%) – лікуватися тільки препаратами вітчизняного виробництва.

При цьому більше платити за газ та енергоносії заради незалежності України готовий тільки кожен шостий громадянин (15,1%). Відповідь «інше» на це запитання дали 2,7% респондентів, 5,9% важко відповісти на нього.

Телефонне опитування «Незалежність України очима українців» Інститут Горшеніна провів 22-23 серпня. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років у всіх обласних центрах країни, містах Києві і Севастополі. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%