Крокодил напав на дитину в Криму

Хлопчик з Білорусі, який приїхав з батьками на відпочинок до Криму, втратив 2 пальці і отримав рани лівої кисті руки в результаті нападу крокодила на території театру морських тварин в середу в Ялті, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Крокодил завдав дитині травми: ампутація 4-го пальця лівої кисті на рівні основної фаланги й дефектом м`яких тканин кістки, неповний обрив 3-го пальця лівої кисті на рівні основної фаланги, перелом 1-ї, 2-ї і 3-ї п`ясткових кісток лівої кисті, укушені рани», - говориться в прес-релізі.

3-річного хлопчика відвезли до ялтинської лікарні, де йому надали медичну допомогу.