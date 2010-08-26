Крокодил напав на дитину в Криму
10:24, 26 серпня 2010Крым
0 0
Приїхав з батьками на відпочинок
Хлопчик з Білорусі, який приїхав з батьками на відпочинок до Криму, втратив 2 пальці і отримав рани лівої кисті руки в результаті нападу крокодила на території театру морських тварин в середу в Ялті, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Крокодил завдав дитині травми: ампутація 4-го пальця лівої кисті на рівні основної фаланги й дефектом м`яких тканин кістки, неповний обрив 3-го пальця лівої кисті на рівні основної фаланги, перелом 1-ї, 2-ї і 3-ї п`ясткових кісток лівої кисті, укушені рани», - говориться в прес-релізі.
3-річного хлопчика відвезли до ялтинської лікарні, де йому надали медичну допомогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter