Подробиці нападу алігатора в Ялті

13:00, 26 серпня 2010
Крым
0 0

Батькі відвернулися, дитина - руку в сітку

Біля вольєра в Ялті, де містився крокодил, який напав на трирічну дитину з Білорусі, не було «поля безпеки», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Рептилія містилася у вольєрі, яка є піддоном з висотою бортів в 50 сантиметрів, накритий сферою з металевої сітки, отвори якої - 8 на 10 сантиметрів. Навколо вольєра було відсутнє «поле безпеки», - сказано в прес-релізі.

Хлопчик з Бреста приїхав до Ялти разом з батьками. На дитину напав місісіпський алігатор - 20-річна тварина завдовжки 2,5 метрів і вагою майже 98 кілограмів - на території крокодилячої ферми після вистави в театрі морських тварин.

Коли дорослі відвернулися, хлопчик підійшов дуже близько до вольєра з крокодилом і просунув ліву руку в отвір сітки.

«Рептилія схопила його. У дитини ампутованими два пальці, зламані три кістки руки, безліч кусаних ран», - повідомляє МНС.

Хлопчика доставили до ялтинської лікарні. Медики надали йому допомогу, після чого дитину перевезли до Сімферополя. Лікарі роблять усе, щоб врятувати хлопчикові руку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter