Подробиці нападу алігатора в Ялті

Біля вольєра в Ялті, де містився крокодил, який напав на трирічну дитину з Білорусі, не було «поля безпеки», повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Рептилія містилася у вольєрі, яка є піддоном з висотою бортів в 50 сантиметрів, накритий сферою з металевої сітки, отвори якої - 8 на 10 сантиметрів. Навколо вольєра було відсутнє «поле безпеки», - сказано в прес-релізі.

Хлопчик з Бреста приїхав до Ялти разом з батьками. На дитину напав місісіпський алігатор - 20-річна тварина завдовжки 2,5 метрів і вагою майже 98 кілограмів - на території крокодилячої ферми після вистави в театрі морських тварин.

Коли дорослі відвернулися, хлопчик підійшов дуже близько до вольєра з крокодилом і просунув ліву руку в отвір сітки.

«Рептилія схопила його. У дитини ампутованими два пальці, зламані три кістки руки, безліч кусаних ран», - повідомляє МНС.

Хлопчика доставили до ялтинської лікарні. Медики надали йому допомогу, після чого дитину перевезли до Сімферополя. Лікарі роблять усе, щоб врятувати хлопчикові руку.