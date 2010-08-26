Даішника обіцяють звільнити за лайку

Державтоінспекція має намір звільнити з органів внутрішніх справ джанкойського інспектора Федора ШКАБЕРІНА після проведення службового розслідування за фактом появи в Інтернеті відео, знятого на камеру мобільного телефону, з нецензурною лайкою на адресу водія автомобіля, повідомила прес-служба ДАІ Криму.

В сеті з`явилося відео розмови водія з державтоінспектором джанкойської ДАІ. Автомобіліст просить даїшника повідомити причину зупинки машини. Інспектор починає сперечатися і двічі заявляє, що, був би він зараз цивільним, то ”набив би є...о” водієві.

Керівництво кримської ДАІ проводить службову перевірку. ШКАБЕРІНА на час розслідування усунуто від виконання службових обов`язків, а після нього буде звільнено.

Начальник кримського управління ДАІ Володимир ЗАГИНАЙЛО заявив, що державтоінспекція не має наміру захищати працівників-хамів.

”Позбавлялися і позбавлятимемося. Стосовно них вживаються найжорсткіші заходи реагування - аж до звільнення”, - сказав він.

За даними державтоінспекції Криму, з початку року 5 інспекторів звільнили з органів внутрішніх справ за хамство і грубість, 6 - притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності.