Сенченко просить захисту в Литвина

Депутат Верховної ради від БЮТ, лідер кримської організації партії ”Батьківщина” Андрій СЕНЧЕНКО просить спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА відреагувати на обшук співробітниками служби безпеки України в його офісі у Сімферополі і припинити політичні переслідування опозиціонерів з боку правоохоронців.

«Я як народний депутат України прошу Вашого особистого втручання в питання припинення політичних переслідувань, відновлення законності у нашій країні і покарання винних», -йдеться у відкритому листі СЕНЧЕНКА до ЛИТВИНА.

Приводом для звернення послужив прихід 11 серпня в будинок у Сімферополі, який належить СЕНЧЕНКУ і його однопартійцеві, - депутатові від БЮТ Сергію ВЕЛІЖАНСЬКОМУ, людей у цивільному, а також з нашивками СБУ і проведення там обшуку з посиланням на постанову слідчого керченської транспортної прокуратури.

СЕНЧЕНКО стверджує, що працівників офісу декілька годин утримували в будівлі, обшук проводився незаконно, ті, хто прийшли поводилися брутально і не пускали до нього депутатів парламенту Криму від БЮТ.

За словами депутата, він намагався зв`язатися з головою СБУ і керівником кримського управління цього відомства, але безуспішно. Як стверджує СЕНЧЕНКО, він вимагав у телефонній розмові від одного із заступників прокурора Криму припинити незаконні, на його думку, дії працівників спецслужби і зв`язався з двома заступниками генерального прокурора України, але реакції не було.

СЕНЧЕНКО заявляє, що 12 серпня співробітники СБУ і прокуратури намагалися чинити тиск на суддів керченського міського суду для отримання ”заднім числом постанови на обшук.

СЕНЧЕНКО нагадав, що 16 серпня в його приймальні було знайдено пристрій для прослуховування, і не виключив, що його встановили 11 серпня.

Депутат вбачає в діях прокуратури і СБУ порушення ряду статей Кримінального кодексу, зокрема, в діях співробітників спецслужби, які проводили обшук, - перевищення службових повноважень, загрозу або насильство, перешкоджання діяльності народного депутата і депутата місцевої ради, незаконне використання технічних спецзасобів для негласного отримання інформації.